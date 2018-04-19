FETÖ'nün Samsun'u 3 eyalete ayırarak örgütlendiği ortaya çıktı

FETÖ/PDY'nin, Samsun'u, Atakum, Canik ve İlkadım olmak üzere 3 eyalete ayırdığı, örgütlenmesini bu yönde oluşturduğu belirlendi.

Samsun'da, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan, FETÖ/PDY davası sanıklarından Aslıhan E., ifadesinde terör örgütünün başta hücre evleri olmak üzere kentteki yapılanması hakkında bilgi verdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilen ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Aslıhan E., etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

Aslıhan E., ifadesinde, 2011 yılında kazandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü 2015 yılında bitirdiğini söyledi.

Öğrenciliği döneminde örgüt evlerinde kaldığını belirten sanık, "Eşimle evlendikten sonra 2016 yılı Mart ayından bu yana bu yapı ile tüm bağımı kesmiş haldeyim. ByLock programını bana açık kimlik bilgilerini bilmediğim Ragibe isimli bayan yüklemişti. Bu program üzerinden evde ders verdiğim lise öğrencileri ile ilgili bilgileri, yapılacak sohbet toplantılarının zamanı, yeri ve başka hususlarda mesajlar gönderiyordum" dedi.

Eşinin de polislikten ihraç edildiğini aktaran Aslıhan E., ByLock haricinde Kakao Talk isimli programı da kullandığını itiraf etti.

Samsun'u 3 'eyalet'e ayırmışlar

FETÖ'nün Samsun'u Atakum, Canik ve İlkadım olmak üzere 3 "eyalet"e ayırdığını belirten Aslıhan E., bu bölgelerin sorumlularıyla ilgili de bilgi verdi.

İtirafçı sanık, ByLock yazışmalarındaki "Mine55' kod adlı M.G.'nin üniversitenin 3. ve 4. sınıfındaki özel öğrencilerle ilgilendiğini belirterek "Yani polis, asker vb. şahıslarla evlendirilecek bayanlarla ilgilenirdi" dedi. Sanık, R.Ö'den sonraki "İlkadım eyalet sorumlusu" "Gülnur" kod adlı Y.K'nin yurt dışından gelen Afrikalı, Türkmen gibi öğrencilerden de sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

"Evleneceğim kişiye onay vermediler ben de bu yapıdan ayrıldım"

FETÖ'nün öğrenciyken kendisini yapıya çektiğini daha sonra evleneceği kişiye onay verilmemesi üzerine yapıdan ayrıldığını belirtti.

Aslıhan E.'nin, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA