FETÖ'nün "mahrem imamı"na 10 yıl hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlarından dava açılan ve tutuklu yargılanan özel şirket çalışanı Ahmet Hendek ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu ve uygulamaya defalarca giriş yaptığı, ayrıca yine "Eagle" programını kullandığı belirlenen sanık Hendek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'de de çalıştığı öğrenilen sanık Hendek, mahkemeye ulaşan ByLock raporunda, kullanıcı adında ve şifresinde adının baş harflerinin, içeriğinde de ismiyle yazışmalar yapıldığı tespit edilmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddederek, "Tesadüf olabilir, ByLock kullanmadım" şeklinde savunma yaptı.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık, hakkındaki raporlar, tanık beyanları ve "mahrem imam" suçlamasını kabul etmediğini kaydetti.

10 yıl hapis

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hendek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA