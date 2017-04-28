FETÖ'nün ışık evlerine yönelik operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, 21 Nisan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.
Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor.