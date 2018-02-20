FETÖ'nün iletişim ağı deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup şüpheli askerler ile örgütün ''mahrem imamları'' arasındaki iletişimin ankesörlü ve sabit kontörlü telefon hatları üzerinden sağlandığının belirlenmesi üzerine, 264 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılıkça yapılan incelemede, "abi-imam" diye tabir edilen yönetici düzeyindeki askeri personelden sorumlu şahısların, kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerdeki sabit (kontörlü) hatları kullanarak, "öğrenci" olarak ifade edilen askeri personele talimat verdikleri, örgütsel toplantıya çağırdıkları belirlendi. Çalışmada, bu şahısların tek yönlü arama yaptıkları anlaşıldı.

Örgütün bu amaçla kullandığı Üsküdar Kısıklı'daki bir iş yerini tespit eden savcılık, buradaki kontörlü telefon hattından 264 askere ulaştı.

Bu kişilerden 94'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığını belirleyen savcılık, 106'sı muvazzaf, 44'ü ihraç edilen,10'u emekli ve 3'ü üsteğmenlikten istifa etmiş asker ile ilişkisi kesilmiş 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 170 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayrıca bu şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikten arama ve el koyma kararı da alındı.

Sabah saatlerinde başlayan ve 38 ilde süren operasyonda şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama işlemleri sürüyor.

Muvazzaf askerlerden 68'inin subay, 38'inin ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Muvazzaf şüphelilerin 63'ünün Kara Kuvvetleri, 18'inin Deniz Kuvvetleri ve 16'sının Hava Kuvvetleri komutanlıklarında, 9'unun da Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA