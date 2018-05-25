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FETÖ'nün firari sanığı Akın İpek'in bireysel başvurusuna ret kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün finansörü olmakla suçlanan Koza Holding eski sahibi firari Hamdi Akın İpek'in bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi.

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FETÖnün firari sanığı Akın İpekin bireysel başvurusuna ret kararı

FETÖ çatı davasının firari sanığı, Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

İpek'in bireysel başvurusu, Anasaya Mahkemesi İkinci Bölümü tarafından ele alındı.

Yüksek Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" buldu.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını ise "kabul edilebilir" bulan heyet, yaptığı inceleme sonunda, İpek'in mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, gerekçesini daha sonra yazacak.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hamdi Akın, fetö, anayasa mahkemesi
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