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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 28 tutuklama

9 ilde gerçekleştirilen İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 55 zanlıdan 28'i tutuklandı.

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FETÖnün emniyet yapılanmasına operasyon: 28 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan ve aralarında eski şube müdürlerinin de bulunduğu 28 kişi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

27 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

55 zanlı gözaltına alınmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına İzmir, Ankara, Eskişehir, Ordu, İstanbul, Elazığ, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de operasyon düzenlenmiş, çoğunluğu eski polis memuru 55 zanlı yakalanmıştı.

Bazı şüphelilerin FETÖ'nün emniyet sorumlusu oldukları iddia edilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, operasyon, izmir, gözaltı, fetö
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