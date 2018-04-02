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Buradasınız : » » FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

38 ilde düzenlenen FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'i daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 57 oldu.

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FETÖnün &quot;askeri mahrem yapılanması&quot;na operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 15 kişiyi daha yakalamasıyla, gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

38 ilde yürütülen Konya merkezli FETÖ operasyonunda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer adlıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 42'si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, askeri mahrem
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