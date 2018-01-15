FETÖ'cü yargı mensuplarının ihraç paniği 'ByLock'ta

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Erdal Kılıç'ın ByLock yazışma içerikleri deşifre edildi.

Sanık Kılıç ile "Emin" isimli örgüt üyesi arasındaki yazışmalarda, FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarının savcısı firari sanık Mehmet Yüzgeç'in mesajı da yer alıyor.

Emin isimli kişinin 22 Ocak 2016'da Kılıç'a gönderdiği "Yüzgeç abi için Karaca için de bilgimiz olsun" başlıklı mesajda, ihraç durumu ile karşı karşıya kalınması durumunda atılacak adımların ne olması gerektiği belirtiliyor.

"İhraç olursa durum ne olur?"

Emin isimli kişi "Acil çalışılması gereken konu" başlığıyla 11 Şubat 2016 tarihinde Kılıç'a gönderdiği mesajda "Abi ihraç etmeyi düşündükleri bir arkadaşın ihraç edilmeden önce emekli olması, hakları bakımından nasıl olur. Yani emekli olursa hakları nedir, ihraç olursa durum ne olur? Bu konuyu çalışabilir miyiz acil bir konu. Bu konunun ehli iki kişi var. Isparta'da çalışan Havva G. (firari) ile Kahramanmaraş'ta çalışan Engin T. (firari) beydir. Bu konuyu ivedi çalışmalarını iletebilir misiniz ve dönüşün bize yapılması" ifadelerini kullanmış.

Akraba üzerinden iletişim

Sanık Erdal Kılıç'a "data hattı" konu başlığıyla 23 Ocak 2016'da gönderilen bir başka mesajda da kendi üzerine hat almaması hatta üçüncü derece akrabalar üzerinden hat alınarak iletişime geçilmesi konusunda uyarıda bulunuluyor.

Mesajdaki şu ifadeler dikkati çekiyor:

"Sa abilerim. Sizlerin de bazen yaşadığı gibi öğrenci arkadaşların buldukları data hatları zaman zaman kapanıyor. Bu durumda mağduriyetler oluşuyor. Bizler öğrenci arkadaşlardan hat almaya çalışıyoruz ancak bu da belli rakamların üstüne çıkmıyor. Bu yüzden sizlerin uygun akrabalarınız üzerine data hat almanızın hepimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek husus soy isminin farklı olması. Mesela kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi farklı olan akrabalarınız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır. Daha da güzeli 3. dereceden akrabalar üzerine olanlardır. Bir diğer ayrıntı kontörlü olması gerekiyor, faturalı değil. Son ayrıntı hattı alan bir miktar gigabyte yükleterek açtırması gerekli. Herhangi bir telefoncudan bu SIM kartın pin şifresini de kaldırmanız, kullanıma hazır hale getirecektir. Çocukları memlekete götürdüğümüz bu günlerde uygulanabilecek bir durumdur. Gayretleriniz için şimdiden aro."

Kaynak: AA