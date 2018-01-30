FETÖ şüphelisi eski vergi memuruna 15 yıl hapis istemi

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla eski vergi memuru Ali Rıza B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine şüphelinin Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı, şüphelinin örgütün sohbet adı altında düzenlediği toplantıları organize ettiği suçlamaları belirtildi.
"Şüphelinin darbe girişiminden sonra bilgisayarının hard diskini değiştirerek, içeriğindeki verileri yok etme gayreti içerisinde olduğu" da iddianamede yer aldı.
İddianamede şüpheli Ali Rıza B.'nin suçlamaları reddettiği ise şu ifadelerle yer aldı:
"Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine para yatırmadım. Zaman gazetesine abone olmadım. Evimde arama yapılacağı endişesiyle bilgisayarımın hard diskini değiştirmedim. Hard disk bozuk olduğu için tamir ettirdim."
Sanığın yargılanmasına mahkemece belirlenecek tarihte başlanacak.
Kaynak: AA