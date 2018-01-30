FETÖ soruşturmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişiye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında yakalama kararı verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA