FETÖ sanıkları eski savcı ve hakimin yargılanmasına başlandı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı Bilal Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı ise atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması ve ByLock tespiti nedeniyle eski savcı Bilal Y.'nin tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Eski hakim yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski hakim Mehmet Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada eski hakim Mehmet Y, savunmasında örgüt üyesi suçlamasını kabul etmedi.

Tetkik hakimliği yaparken kendisi gibi hakimlerle yardımlaşma amacıyla "gün" yaptıklarını ifade eden sanık, "Bu güne 30 tetkik hakimi katıldı." dedi.

Mehmet Y. hakimliği 4. sınav sonrası kazandığını anlatarak, "Eğer bu yapıya mensup olsaydım, çok daha rahat bir şekilde diğer imtihanları kazanmam gerekirdi. İyi derecede İngilizce bilmeme rağmen yurt dışına gitmedim." dedi.

Mahkeme heyetinden tahliyesini isteyen Mehmet Y., tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Bugün görülen FETÖ/PDY davaları ise şunlar;

Kaynak: AA

