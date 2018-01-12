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FETÖ sanığı eski hakimin 15 yıl hapsi istendi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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FETÖ sanığı eski hakimin 15 yıl hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski hakim Selçuk K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, eski hakimle ilgili "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddanamede, bazı tanıkların ifadeleri de yer aldı.

Sanık eski hakim ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, iddianame, fetö, Eski hakim
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