FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentteki örgüt üyeleri ve örgütle bağlantıları olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında ihraç edilen eski kamu personellerinin de bulunduğu H.B, E.A, M.M.Ö, M.A, N.G. ve M.Y, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA