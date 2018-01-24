FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya FETÖ elebaşı'nın yeğeni tutuklu sanık Büşra Gülen ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Gülen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Gülen, ByLock programını kullanmadığını ve programdan haberi olmadığını ileri sürdü.

Örgütle birden fazla bağlantısı tespit edildi

Cumhuriyet savcısı, Büşra Gülen hakkında gizli tanık beyanlarının bulunması, sanığın 17-25 Aralık'tan sonra örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydının bulunması, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada beraatini talep etti.

Sanık Gülen'in avukatı da müvekkilinin terör örgütüne yönelik bir faaliyeti olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büşra Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gün içinde görülen bir başka davada Büşra Gülen'in abisi Hüseyin Gülen de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA