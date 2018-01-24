  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.633
  • BIST 119352.39
    ALTIN 162.713
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ elebaşı Gülenin yeğenine 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya FETÖ elebaşı'nın yeğeni tutuklu sanık Büşra Gülen ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Gülen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Gülen, ByLock programını kullanmadığını ve programdan haberi olmadığını ileri sürdü.

Örgütle birden fazla bağlantısı tespit edildi

Cumhuriyet savcısı, Büşra Gülen hakkında gizli tanık beyanlarının bulunması, sanığın 17-25 Aralık'tan sonra örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydının bulunması, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada beraatini talep etti.

Sanık Gülen'in avukatı da müvekkilinin terör örgütüne yönelik bir faaliyeti olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büşra Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gün içinde görülen bir başka davada Büşra Gülen'in abisi Hüseyin Gülen de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: hapis cezası, fetö elebaşı, fetö, erzurum, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER