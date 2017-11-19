Ezeli rakip Leonidis, Naim Süleymanoğlu'na böyle veda etti

Türkiye, bugün 46 kez dünya rekoru kıran, birçok kez olimpiyat ve dünya şampiyonu olan ‘Cep Herkülü’ lakaplı efsanesi Naim Süleymanoğlu’na veda etti.

Ezeli rakibi böyle veda etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın talimatıyla "Cenazeye katılmak isterim ancak imkanım yok" diyen Naim Süleymanoğlu'nun en büyük rakibi Valerios Leonidis cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.

Bir dönem en önemli rakibi olan Yunan sporcu Leonidis de Naim Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti.

"Cenazeye gelmek istiyorum" demişti

Valerios Leonidis, "Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim'e son kez veda etmek istiyorum" demişti.

Açıklama sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek Bakan Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla bugün sabah 07.00 uçağıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Bu sırada Süleymanoğlu’nun sevenleri gözyaşı döktü.

Törene çok sayıda önemli isim katıldı

Fatih Camiisinde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ahmet Özal, Süleymanoğlu’nun doktoru Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Süleymanoğlu’nun ailesi, Yunan rakibi Leonidis, milli halterci Halil Mutlu çok sayıda seveni katıldı.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.