Esra Albayrak babasının cezaevinden yazdığı mektubu paylaştı

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'sinin mezuniyet töreni İstanbul'da yapıldı.

28 Şubat başörtüsü engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan okulun mezuniyet törenine Esra Erdoğan Albayrak da katıldı.

Esra Erdoğan Albayrak, 28 Şubat sürecinde lise öğrencisiyken karşılaştıkları başörtüsü sorununu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığı zorlukları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir sebebiyle 19 yıl önce dört ay Kırklareli Pınarhisar Cezaevi'nde kaldı.

O zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Babası Recep Tayyip Erdoğan kızına yaşadıkları zorlukları mektupla anlattı.

"Amacı büyük olanların hisleri bulanık olmamalı"

Esra Erdoğan Albayrak babasının kendisine yazdığı mektubu ilk kez paylaştı.

"Özüm, sözüm, umudum canım kızım benim; duyguların duygumdu mektubunda. Hissiyatın tercümanımdı çıkışımda. Amacı büyük olanların hisleri hiçbir zaman bulanık olmamalı. Biliyoruz ki bu yolculuğun sıkıntılı anları var. Sıkıntılı veya bulanık anları hislerimizin olgunluğu ile aşacağız."

"Özgürlüğün ışığını her karış toprakta görmek istiyoruz"

Esra Erdoğan Albayrak, babasının mektubunun ufuklarını aydınlattığını söyledi.

"Zaman hızlı geçip gidiyor. Her gün yeni tablolarla karşı karşıyayız. Biz umudun, inancın ve özgürlüğün ışığını vatanımızın her karış toprağında ve tüm insanlarımızın yüzlerinde görmek istiyoruz. Bunun siz "imanın güneş yüzlü çocukları" ile gerçekleştireceğiz."

Kaynak: TRT Haber