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Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir'de evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Eskişehirde silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokağı'ndaki bir evde yaşayan 43 yaşındaki Orhan Çelik, otomobilini park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelik'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

Ekipler, katil zanlısının, maktul Orhan Çelik'in birlikte yaşadığı S.S'nin eşi 29 yaşındaki Irmak S. olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçtığı belirlenen Irmak S, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: eskişehir, silahlı saldırı, av tüfeği
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