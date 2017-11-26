Eskişehir'de mobilya imalathanesini alevler teslim aldı

Eskişehir'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Tepebaşı ilçesinde bulunan BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki Veli Çirçil'e ait mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İmalathane içinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yönettiği söndürme çalışmalarında, yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA