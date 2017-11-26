  • 26 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eskişehir'de mobilya imalathanesini alevler teslim aldı

Eskişehir'de mobilya imalathanesini alevler teslim aldı

Bir mobilya imalathanesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eskişehirde mobilya imalathanesini alevler teslim aldı

Eskişehir'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan BAKSAN Sanayi Sitesi'ndeki Veli Çirçil'e ait mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İmalathane içinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yönettiği söndürme çalışmalarında, yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yangın, mobilya imalathanesi, eskişhir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER