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Buradasınız : » » Eskişehir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün özel okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

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Eskişehirde gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgütün özel okullarında öğretmenlik yapan Caner M.'nin adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Caner M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinden elebaşının kitapları çıktı

Öte yandan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Sümeyye K, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Örgüte ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta çalıştığı belirlenen Sümeyye K'nin evinde yapılan aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük'e gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: khk, gözaltı, fetö, eskişehir
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