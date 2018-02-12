Eski yargı mensubu çifte 15 yıl hapis istemi

Adana'da, FETÖ'cü yargı mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski yargı mensubu çift hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla tutuklanıp ara kararla adli kontrolle tahliye edilen eski İmamoğlu Cumhuriyet Savcısı Cihat K. ile adli kontrolle serbest bırakılan eski Adana İdare Mahkemesi Üyesi hakim Hatice Y.K. ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından çift hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski hakim Hatice Y.K'nin ByLock programını kullandığı, üniversite yıllarında örgüt evlerinde kaldığı bilgisine yer verildi.

Eski savcı Cihat K'nin de üniversiteye hazırlık döneminde örgütle bağlantılı dershaneye gittiği belirtildi.

Çiftin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA