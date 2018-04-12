  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.108
    EURO 5.07
  • BIST 110235.41
    ALTIN 176.602
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski istihbarat şube müdürü Ulusoy'a "evrakta sahtecilik"ten tutuklama

Eski istihbarat şube müdürü Ulusoy'a "evrakta sahtecilik"ten tutuklama

Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski istihbarat şube müdürü Cihangir Ulusoy tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski istihbarat şube müdürü Ulusoya &quot;evrakta sahtecilik&quot;ten tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ulusoy, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer kişilerin işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hacettepe Teknokent'teki yapılanması ve kurumun zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 Nisan'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e kendine yakın kişileri yerleştirerek, kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürülmüştü.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E. hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Hacettepe Teknokent
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER