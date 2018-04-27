Ayrıntılar geliyor...
Eski Korgeneral Metin İyidil'in de aralarında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Eski EDOK komutanlarının yargılandığı davada 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Gaziler ve ailelerini darbeden 3 sanığa hapis cezası
Afrin'de tuzaklanan patlayıcıların imhasına devam ediliyor
İngiltere, memnuniyetle karşıladığı tarihi Kore zirvesinden somut adımlar bekliyor
Başbakan Yardımcı Bozdağ: Kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda sıkıntı var