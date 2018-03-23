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Eski Çevik Kuvvet Şube Müdürü'ne 10 yıl hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'e, 10 yıl hapis cezası verildi.

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Eski Çevik Kuvvet Şube Müdürüne 10 yıl hapis cezası

Tutuklu sanık Kahraman Sezer, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İskenderun T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Sezer'in terör örgütü FETÖ üyelerince örgütün gizli haberleşme programı ByLock'ta değişik tarih ve zamanlarda birden fazla kez bağlantı yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Sanığın darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'da emri altında bulunan emniyet görevlilerine, "Bütün herkes personeli uyarsın. Kimse talimatsız bir şekilde hareket etmeyecek, fevri hareketlerde bulunmayacak. Benim emrim dışında kesinlikle talimatsız silah kullanılmayacak. Askerle çatışma ortamına girilmeyecek. Sadece benim emrimi bekleyeceksiniz" şeklinde talimat verdiğini aktaran savcı, sanık Sezer'in, bu talimatı WhatsApp üzerinden de verdiğine ilişkin tutanakların bulunduğunu kaydetti.

Savcı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan Sezer'in darbe girişiminin yaşandığı gece emrindeki emniyet görevlilerine darbeye direnilmemesi yönünde talimat vermek suretiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirten sanık Sezer, FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Sezer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme Sezer'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından da beraatini kararlaştırdı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, Diyarbakır, darbe
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