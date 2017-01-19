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Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı

Tokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.

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Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepenin eşi de gözaltına alındı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında dün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde gözaltına alındı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi.

Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Tokat, i FETÖ, soruşturma, eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, gözaltı
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