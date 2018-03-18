Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

Fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise giden Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel, gün içinde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilecek.

Bürokratlığın ardından 1986'daki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA