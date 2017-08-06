Erzurum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçenin Yukarıçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme Ekipleri ve AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği yangının söndürülmesi için Yukarıçamlı Mahallesi sakinleri de destek verdi.

Yangına, arazinin engebeli ve ulaşımın olmaması nedeniyle iş makineleriyle 4 kilometrelik yol açılarak güçlükle müdahale edildi.

Vatandaşların da destek verdiği yangın, yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yangın bölgesine giderek, Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve Oltu Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek'ten son durum hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.