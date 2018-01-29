Erzurum'da dağcılar donmuş şelalelere tırmandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen ve önceki gün başlayan "Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Yunanistan, Almanya, Çekya, İspanya, Fransa, Rusya ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden gelen 107 dağcı katıldı.

Dağcılar, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrılarak tırmanış yapacakları donmuş şelalelere gitmek için yola çıktı.

Lucifer ve Sarıgelin şelalelerine tırmandılar

Karla kaplı arazide uzun süre yolculuk yapan dağcılar, ardından tırmanacakları Lucifer ve Sarıgelin şelalelerine ulaştı. Dağcılar, hazırlıklar sonrası yükseklikleri 60 ila 85 metre arasında değişen şelalelerde tırmanış gerçekleştirdi.

Milli dağcı Çetin Bayram,festival katılımcılarının dünyanın en iyi dağcıları arasında yer aldıklarını söyledi.

Erzurum'da buz tırmanışının 4 yıl önce yaptıkları çalıştayla başladığını belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Kentteki buz tırmanışını şu an çok ileri seviyeye getirdik. Dünya Dağcılık Federasyonunun da bilgisinde gerçekleşen bir organizasyon. Bölgemizde yerini tespit ettiğimiz, bu festivalde de ilk çıkışını yaparak tescillediğimiz ve yükseklikleri 25 ile 300 metre arasında değişen 27 şelalemiz var. Dünyanın hiçbir coğrafyasında birbirine bu kadar yakın, ulaşım ve lojistiği bu kadar kolay olan buz tırmanışı yapılacak yer yok. Meksika ve Yunanistan gibi ülkelerden dağcılar buraya tırmanış için geliyorlarsa bu, tırmanışın amacına ulaştığını gösteriyor. Her konuda en üst seviyede tedbirler alınmış durumda."

"Burayı çok güzel buldum"

Alman dağcı Jost Kobusch da 13 yıldan beri Nepal'deki Annapurna Dağı'nın yanı sıra Japonya, Afrika, kutuplar ve dünyanın sayısız noktasında tırmanışlar yaptığını söyledi.

Türk milli dağcı Tunç Fındık ile Annapurna tırmanışını yaptıklarını dile getiren Kobusch, "Tunç Fındık, bu tırmanış sırasında bana böyle bir festival olduğunu söyledi. Onun bu sözleri üzerine buraya geldim. Burayı da çok güzel buldum. Keşfedilmemiş bir yer olduğu için keşfe açık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

