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Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu iş yurdunda yangın

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna bağlı iş yurdu atölyelerinde çıkan yangında hasar oluştu.

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Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu iş yurdunda yangın

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna bağlı iş yurdu atölyelerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi yakınında yer alan ve Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumuna bağlı iş yurdu atölyelerinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kısa sürede yayılan alevler cezaevi personelince kontrol altına alınamayınca olay yerine Erzincan Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye görevlileri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla söndürüldü. Olayda, yangın sırasında kapalı olduğu için içerisinde kimsenin bulunmadığı belirtilen ve marangoz, demir atölyeleri ile ekmek fırının yer aldığı iş yurdunda hasar meydana geldi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin meslek öğrenip topluma kazandırılmaları için hizmet veren söz konusu iş yurdu atölyelerine gelerek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Olay yerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Etiketler: erzincan, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın
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