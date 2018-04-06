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Buradasınız : » » Emniyet Teşkilatı 173 yaşında

Emniyet Teşkilatı 173 yaşında

Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatın 173. kuruluş yıl dönümü için tanıtım filmi hazırladı.

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4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırlanan film, "Her zaman, her yerde milletimizle el ele" mesajıyla başlıyor.

Türk polisinin 24 saatinin konu alındığı filmde, emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliği için yaptığı çalışmalar yer alıyor.

Ülkenin değişik kentlerinden emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen film, "Aziz milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için Türk Polis Teşkilatı 173 yıldır doğrunun izinde, adaletin yanında, görevinin başında" mesajıyla sona eriyor.

 

Kaynak: AA

Etiketler: tanıtım filmi, Polis haftası, Emniyet Genel Müdürlüğü
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