Efes 2018 tatbikatında milli silahlardan gövde gösterisi

7 Mayıs'ta başlayan Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda yerli ve milli silahlar üstün performanslarıyla güven verdi.

Atak helikopterleri hedefi birlikte vurdu. Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı da yerli ve milli mühimmatlarla bir tatbikatta ilk kez atış gerçekleştirdi.

Umtas ve cirit füzeleri düşman mevzilerini darmadağın etti. Korkut hava savunma sistemi ise hava hedeflerini affetmedi.

TSK, gündüz ve gece yapılan ağır silah atışlarının yeni görüntülerini yayınladı.

Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katıldığı tatbikatta sona yaklaşıldı. 11 Mayıs'ta sona erecek olan tatbikat, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor.

Şehit yakınları ve gaziler, tatbikatın hazırlık evresini onur konuğu olarak izledi. 38 ülkeden 65 gözlemcinin izleyeceği seçkin gözlemci gününde gece ve gündüz atışları yapılacak.

İzmir Doğanbey'deki seçkin gözlemci gününde harbe hazırlık faaliyetleri tüm birliklerin katılımıyla test edilecek.

Tatbikatın alanda savunma sanayi sergisi de ziyarete açılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da tatbikatın son bölümünü izleyecek.

Hulusi Akar, tatbikatta mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetlerine katılmak üzere Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Senad Masovic, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Maykeyev, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammad K. Al-Khader ve Nijerya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aboyomi Gabriel Olonisakin ile görüştü.

Kaynak: TRT Haber, AA