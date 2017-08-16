Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne-Kırklareli D-20 karayolu İskender köyü yakınlarında, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Ercan Yavuz idaresindeki 34 PL 0686 plakalı otomobil, Poyraz Bozkurtlu'nun yönetimindeki 22 DP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yavuz'un kullandığı araç ters döndü. Yavuz ve yanında bulunan Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Turan Gülten, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazada yaralanan sürücüler Yavuz ve Bozkurtlu, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.