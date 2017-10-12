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Edirne'de 109 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 109 kaçak ve sığınmacının yakalandığı bildirildi.

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Edirnede 109 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 109 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Orhaniye, Yenikadın ve Bosnaköy köyleri ile Havsa, Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçiş yapma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Afganistan, İran uyruklu 109 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Ekiplerce yakalanan kaçak ve sığınmacılar, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler: Edirne, yasa dışı yollar
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