Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Edirne merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik Edirne merkezli Mardin, İstanbul, Şırnak, Hatay, Kars ve Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiden 5'ini gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.