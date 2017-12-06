Düzce'de eğitime bir günlük kar tatili

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Kaynaşlı ilçesinde, tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Dağlı, "Şimdilik sadece Kaynaşlı ilçemizde eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşın çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kaynak: AA