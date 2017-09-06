  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

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Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak. Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bi·li·mler Fakültesine 2 profesör ile 2 doçent alacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere 3 profesör ile 2 doçent alımı yapacak.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Di·ş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 6 profesör, 5 doçent istihdam edecek.

TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 1 profesör alımı gerçekleştirecek.

Etiketler: resmi gazete, öğretim üyesi, dört üniversiteye öğretim üyesi
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