  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.051
  • BIST 83039.14
    ALTIN 147.208
Buradasınız : » » Doğubeyazıt Belediyesi'nde arama yapılıyor

Doğubeyazıt Belediyesi'nde arama yapılıyor

Doğubeyazıt Belediyesine gerçekleştirilen terör operasyonunda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Belediyede polis ekiplerince arama yapılıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğubeyazıt Belediyesinde arama yapılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Belediye Başkanı Özbay ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alınan belediye binası ile zanlıların adreslerinde arama yapıldı.

Belediyede devam eden arama çalışmalarına özel harekat polisleri de katılıyor.

Etiketler: doğubeyazıt belediyesi, ağrı, PKK, terör operasyonu, hdp, murat rohat özbay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER