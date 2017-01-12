Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra cuma günü sabahın ilk saatlerine kadar Erzincan'ın güney ve güneybatısının kısa süreli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Gündüz sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 26, Kars'ta 24, Erzurum'da 16, Ağrı'da 14, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10 ve Tunceli'de 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Iğdır'da 3, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 49, Erzurum'da 29, Kars'ta 18, Ardahan'da 16, Iğdır'da 9, Tunceli'de 5 ve Erzincan'da 1 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.