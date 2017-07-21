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Buradasınız : » » DKK darbe davasında tahliye taleplerine ret

DKK darbe davasında tahliye taleplerine ret

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

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DKK darbe davasında tahliye taleplerine ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanık avukatları dava dosyasına eklenen belgelere ve sanıkların tahliyesine yönelik beyanlarda bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıkların yakalama emrinin infazının beklenilmesine, sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ara kararın okunmasının ardından bazı sanıklar, alkışlayarak mahkeme heyetinin kararını protesto etti.

Gelecek duruşma, 9 ve 10 Kasım'da Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek. AA

Etiketler: fetö, deniz kuvvetleri komutanlığı, dava
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