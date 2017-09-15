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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı ve 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakırda terör operasyonu

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı ve 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani'nin güneydoğusu ve kuzeyi ile Lice'nin kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda 12 Eylül'de saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-59 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal" operasyonunun dün saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Operasyonda, Lice'nin Birlik köyü Gezan sınırları içerisindeki su deposu bitişiğinde toprağa gömülü 50 kilogramlık, Havan Tepe bölgesindeki ağaçlık alanda 50 kilogramlık ve Şenlik köyü Akçapınar ile Kalek mezrası arasındaki karayolunda asfalt altına gizlenmiş 12 kilogramlık tüp ile 50 kilogramlık amonyum nitratla hazırlanmış 3 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, patlayıcıların uzman ekip tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 40 ev ve 195 araçta arama yapıldığı, 605 kişinin sorgulandığı kaydedilen açıklamada, "Narko-terörizm faaliyetleri kapsamında Lice'nin Şenlik köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisindeki Çağlayan Deresi batısında tespit edilen 3 bin kök Hint keneviri olay yerinde imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Etiketler: Diyarbakır, PKK, hint keneviri, Terörle Mücadele
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