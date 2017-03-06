Diyarbakır Lice'de teröristlere yönelik büyük operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 8 bini aşkın personel katıldı. Operasyonda 6 barınak ve 4 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
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