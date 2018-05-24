Diyarbakır kırsalında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu terör örgütü PKK mensupları ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarına ait sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı köy ve mezralar şunlar:

"Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy ve Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı ve Çağıl mezraları, Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan ve Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü ve Kijikbadem mezraları."

Kaynak: AA