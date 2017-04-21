Diyanet'ten "Kutlu Doğum Haftası FETÖ projesidir" haberine tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede çıkan "Kutlu Doğum Haftası FETÖ projesidir" haberine sert tepki gösterdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Kutlu Doğum'un karanlık bir terör ve din istismarı hareketi olan FETÖ ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur" denildi.

Haber, 30 yıldır görev yapan bütün kurum başkanlarına ve teşkilat çalışanlarına yöneltilen; "çirkin bir yalan ve iftira" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, öne sürülen iddiaların Kutlu Doğum Haftası'nda peygamber sevgisiyle salonları dolduran gönülleri rencide ettiği vurgulandı.

Kutlu Doğum Haftası'nın Hazreti Muhammed'i tanıtmak için ilmi bir hafta olduğu kaydedilen açıklamada, bunun istismar edilmesine, kuralsızca eleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

Haberin düzeltilmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, aksi halde yasal yollara başvurulacağını ifade etti.

