Devletten 3 milyonu aşkın bebek için doğum yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Mayıs 2015'te Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan doğum yardımı uygulamasında destek alan annelerin sayısı her geçen gün artıyor.

"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, yurt içi ve yurt dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlayan Bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı

Bakanlık verilerinden derlenen verilere göre, uygulamanın başladığı tarihten 2017 yılı sonuna kadar geçen süreçte 3 milyon 77 bin 206 bebek için 2 milyon 849 bin 369 anneye doğum yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

Annelere ödenen destek miktarı, 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 liraya ulaştı.

Kaynak: AA