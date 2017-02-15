Denizli'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP il yöneticisinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve bölücü mahiyette paylaşımlarda bulunan 8 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında HDP Denizli İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ö.Ç'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA