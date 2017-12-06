Denizli-Antalya karayolu yeniden trafiğe açıldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tek yönlü olarak kapanan Denizli-Antalya karayolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kar yağışı ile oluşan buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya karayolu ile Serinhisar yolu Akça mevkisinde trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar nedeniyle Antalya yönü trafiğe kapatıldı, tır ve çekicilerin bölgeden geçişine izin verilmedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde de trafikte aksamalar yaşandı. Kış lastiği olmayan bazı araçlar yolda kaldı, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.