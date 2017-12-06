  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Denizli-Antalya karayolu yeniden trafiğe açıldı

Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Denizli-Antalya karayolu açıldı.

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Denizli-Antalya karayolu yeniden trafiğe açıldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tek yönlü olarak kapanan Denizli-Antalya karayolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Kar yağışı ile oluşan buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya karayolu ile Serinhisar yolu Akça mevkisinde trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar nedeniyle Antalya yönü trafiğe kapatıldı, tır ve çekicilerin bölgeden geçişine izin verilmedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde de trafikte aksamalar yaşandı. Kış lastiği olmayan bazı araçlar yolda kaldı, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri, zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.

Etiketler: karayolu kapandı, denizli, antalya
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