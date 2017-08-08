Dedektör köpekler kaçakçılara göz açtırmadı

Muş'ta eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla yasa dışı faaliyette bulunanlara göz açtırmıyor.

Kentte, "süper burunlar" olarak nitelendirilen eğitimli dedektör köpekler "Emma" ve "Sarp", farklı bölgelerde oluşturulan arama noktalarında güvenlik güçleriyle kaçakçılara geçit vermiyor.

"Emma" ve "Sarp" keskin koku alma yetenekleriyle özellikle uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerine destek veriyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan "Emma" ve "Sarp", bir aylık sürede katıldıkları operasyonlarda 37 kilo 380 gram esrarın bulunmasında güvenlik güçlerine yardımcı oldu.

Zorlu eğitimden geçiyorlar

Aldıkları zorlu eğitimin ardından operasyonlarda sergiledikleri başarıyla uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinde önemli rol alan "Golden Retriever" cinsi "Emma" ile "Belçika Malinois" cinsi "Sarp", güvenlik güçlerine yürüttükleri mücadelede katkı sağlıyor.

Üstün koku alma duyuları sayesinde kokuya odaklanarak gizli bölmelere yerleştirilen uyuşturucu maddeleri ile diğer kokuları ayırt edebilen dedektör köpekler, 3 aylıkken zorlu eğitim almaya başlıyor.

İlk 3 ayda sosyalleşme eğitimi alan "süper burunlara" sonraki süreçte top ve oyuncakla oynama eğitimi veriliyor.

Uyuşturucu madde arama köpeği olabilmesi için bu 3 madde ile oynaması gereken köpekler 3 aydan sonra pentatlon eğitimiyle yükseğe çıkma, kaygan zeminde, karanlık odada ve ses çıkartılacak bir odada oynama eğitimi alıyor.

Eğitimcileri tarafından bütün seslere alıştırılan köpeklere 6 aydan sonra 9 çeşit uyuşturucu 10'ar günlük ara ile tanıtılıyor.

Eğitimleri oyun gibi algılayan dedektör köpekler, uyuşturucu madde aradığından habersiz, operasyon bölgesinde oyuncaklarını bulmaya çalışıyor. Arama esnasında yasa dışı maddeleri bulduklarında sevinen köpekleri, eğiticileri çok sevdikleri oyuncaklarıyla ödüllendiriyor.