DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, alışveriş merkezinin otoparkına bomba yüklü araç ve motosiklet bıraktıktan sonra uzaklaşmaya çalışırken gözaltına alınan DEAŞ üyesi 4 teröristin, keşif yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından elde edilen fotoğraflarda, terör örgütü DEAŞ üyelerinin 34 PV 9714 plakalı araçla farklı tarihlerde alışveriş merkezi çevresinde keşif yaptıkları görülüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyon
Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştı.
Kaynak: AA