  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

DEAŞ'lı teröristlerin İstanbul'da bir AVM'nin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı.

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DEAŞlı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, alışveriş merkezinin otoparkına bomba yüklü araç ve motosiklet bıraktıktan sonra uzaklaşmaya çalışırken gözaltına alınan DEAŞ üyesi 4 teröristin, keşif yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından elde edilen fotoğraflarda, terör örgütü DEAŞ üyelerinin 34 PV 9714 plakalı araçla farklı tarihlerde alışveriş merkezi çevresinde keşif yaptıkları görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

Bayrampaşa'da 28 Ekim 2017'de bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, istanbul avm, DEAŞ, deaş keşif, teröristler
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