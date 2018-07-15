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Darbe girişimini susturan selalar yeniden yankılandı

FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında şehit olanlar için 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

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Darbe girişimini susturan selalar yeniden yankılandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik anlarından biri de tüm Türkiye’de okunan selalardı.

Darbe girişimine karşı verilen mücadelenin en önemli sembolü selalar, bu gece 90 bin camide iki yıl sonra yeniden yükseldi. 


Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece saat 00.13’te 81 ilde eş zamanlı sela okundu.  

Ayrıca camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fetö, darbe girişimi
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