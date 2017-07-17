Darbe girişimi arifesinde kritik noktalara keşif yapmış

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldığı ve örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan dönemin 3. Ordu Komutanlığına bağlı eski 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın 15 Temmuz günü, darbe girişimi başlamadan önce sivil bir araçla kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile kritik noktalarda keşif yaptığı belirlendi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından, aralarında eski Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da yer aldığı 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 183 sayfalık iddianamede, hain darbe girişimine ilişkin detay ve delillere yer verildi.

Davanın iddianamesinde, Gönültaş'ın, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi öncesi 15.00 sıralarında emir astsubayı ile kendisine tahsis edilen beyaz renkli Renault Clio marka sivil bir araçla Tugay'dan çıktıkları, Gönültaş'ın şoförüne emir vererek 'ben Erzincan'ı bilmiyorum, bana Erzincan'ı anlat' diyerek kentteki valilik, adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezi ve cezaevi binası gibi bazı kamu kurum ile kuruluşlarını gezip şoföründen bilgi aldığı anlatıldı.

Gönültaş'ın özellikle keşif sırasında Erzincan Belediye binasıyla yakından ilgilendiği belirtilen iddianamede, sanığın belediye binasının giriş çıkışlarına baktığı, binanın arka tarafındaki Aşevi binasında inceleme yaptığı aktarıldı.

"Ben çok ceza yiyorum, MOBESE'ler nerede?"

İddianamede, ayrıca Gönültaş'ın şoförüne "Ben çok ceza yiyorum, bu MOBESE'ler nerede?" diye sorduğu, bunun üzerine şoförün bildikleri birkaç MOBESE kamerasının yerini söylediği anlatılan iddianamede, sanık ve emir astsubayının daha sonra aynı araç ile MOBESE merkezine gittikleri ve buradan yerini sordukları vali yardımcılarının oturduğu konutlara baktıkları dile getirildi.

Gönültaş ve emir astsubayının, vali yardımcılarının oturdukları konutlarda keşif yaptıktan sonra aynı sivil araç ile Tugay'a döndüğü belirtildi.

İfadesinde, MOBESE kamarası kayıtlarını inkar etmeyen ancak çeşitli gerekçelerle hakkındaki suçlamaları reddeden Gönültaş, darbe girişimi ile ilişkisi olmadığını savundu.

Anadolu Ajansı, dava dosyasına giren fotoğraflara ulaştı

Delil olarak dava dosyasına giren MOBESE tarafından çekilen fotoğraflarda ise eski Tuğgeneral Gönültaş'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi kentte bulunan çeşitli kamu binaları ve kritik öneme sahip yerlere uğradığı gözleniyor.

Fotoğraflarda, Gönültaş'ın, darbe girişimi öncesi Erzincan Valiliği önünde sivil aracıyla keşif yapması da dikkati çekiyor.

FETÖ sanığının eşinden "Vive la liberte" mesajı

Gönültaş'tan elde edilen ve iddianamede yer alan dijital materyallerin ön inceleme raporunda ise Gönültaş'ın cep telefonuna 15 Temmuz günü Emel Çelebi adına kayıtlı telefondan saat 17.01'de "Komutanım, hayırlı olsun… Geçmiş Olsun… Tebrik Ederiz… Vive la liberte !!! (Yaşasın özgürlük) Alb. Turgut" şeklinde bir mesaj gönderildiğinin belirlendiği belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, mesajı gönderdiği tespit edilen Emel Çelebi'nin ise Islahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı, bu kişinin, Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılan eski albay Turgut Çelebi'nin eşi olduğu kaydedildi.

Eski Tuğgeneral Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personele açılan davada, sanıkların "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.