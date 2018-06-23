Dağlıca şehidinin emanetine sünnet düğünü düzenlendi

Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç Taşan için Ankara'da sünnet düğünü düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına annesi Aylin Taşan ile birlikte binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti. "Babamın da yanımda olmasını isterdim" Meriç'i Cebeci Askeri Şehitliği'nde yüzlerce başkentli karşıladı. Şehit oğlu Taşan, babasının kabri başında dua ederken, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehitlerin geride bıraktıkları emanete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, Canikli'ye Meriç'in sünnet düğünü için aracını tahsis etmesi sebebiyle teşekkür etti.

Şehitlikten yola çıkan ve uzunca bir konvoyun yanı sıra polis ekiplerinin de eşlik ettiği düğün arabası, Ankara Etlik’teki düğün salonunda da büyük bir kalabalıkla karşılandı.

Mehter takımı ve zeybeklerin de olduğu düğünde Küçük Meriç’in ellerine kına yakıldı. Meriç için toplanan yediden yetmişe herkes, Taşan ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Sünnet düğününe Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düğüne katılan protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taşan'a bisiklet, akülü araba ve tablet gibi çeşitli hediyeler verdi.

Bazı taraftar ve motosiklet grupları ile bir grup üniversite öğrencisi de Taşan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA, DHA